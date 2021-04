Desgarrador: Encuentran cadáver de niño autista reportado como desaparecido en Florida

(NOTICIAS YA).- Un niño de cinco años con condición de autismo y sin habla, que había sido reportado este domingo como desaparecido en Jacksonville, Florida, fue hallado sin vida en un estanque cercano al lugar de su desaparición.

La Oficina del Alguacil de Jacksonville informó la tarde de este domingo, que Mohamad Nour, de 05 años de edad, quien había sido visto por última vez a las 6:00 a.m. de este mismo día en la 13500 de Stone Pond Dr., zona de Beach / Hodges, fue encontrado muerto en un estanque del área.

En su búsqueda, participaron 48 miembros del Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville, 32 agentes de la Oficina del Alguacil de Jacksonville, agentes caninos, drones, botes y hasta un helicóptero. El cuerpo sin vida del menor fue encontrado cerca de las 10:50 a.m. por un oficial de policía en bote, en un estanque ubicado al este de su vivienda, según información oficial.

La comunidad está consternada ante la muerte del pequeño, ya que era querido por ellos e hicieron todo lo posible por encontrarlo. Muchos salieron hasta en pijamas a colaborar en la búsqueda de este pequeño.

