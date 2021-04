Esto sigue para los 3 expolicías acusados en la muerte de George Floyd

(NOTICIAS YA).- Con la sentencia de culpabilidad de Derek Chauvin asegurada, los otros tres exagentes de la Policía de Minneapolis que se encontraban en la escena durante el asesinato de George Floyd, en mayo pasado, serán juzgados en agosto.

Alexander Kueng, de 27 años; Thomas Lane, de 38 años, y Tou Thao, de 35 años, están acusados de ayudar e incitar en un homicidio intencional sin premeditación y ayudar e instigar en un homicidio accidental.

Los tres se han declarado inocentes, como previamente lo hizo Chauvin.

Para el juicio en contra de los tres exagentes, los fiscales también han apelado para restablecer un cargo extra, por homicidio no intencional con desprecio por la vida en su contra.

Los cuatro agentes estaban inicialmente programados para ser juzgados juntos, pero el juez Peter Cahill dictaminó en enero que el juicio de Chauvin se llevaría a cabo por separado, citando límites en la asistencia a la sala del tribunal debido al COVID-19.

Técnicamente, el veredicto contra Chauvin por cargos de homicidio no intencional en la comisión de un delito grave, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio accidental de George Floyd no tiene relación legal con el caso penal contra los otros tres agentes. Sin embargo, la realidad es que el juicio de Chauvin podría afectar su caso de varias formas clave.

Aunque los miembros del jurado en el próximo juicio recibirán instrucciones de no considerar los veredictos de culpabilidad de Chauvin, probablemente los conocerán debido a la publicidad del juicio.

La culpabilidad de Chauvin también es importante porque una absolución habría sido “desastrosa” para el caso de la fiscalía contra los otros tres agentes, en términos de apariencias y opinión pública, según el analista legal sénior de CNN, Elie Honig.

Un impacto aún desconocido depende de la próxima sentencia de Chauvin, que está programada para junio. Si Chauvin recibe una sentencia severa, en el rango de 30 a 40 años de prisión, los otros exagentes podrían tener un incentivo adicional para llegar a un acuerdo con la fiscalía, dijo Honig.

Los fiscales también podrían tener un incentivo similar. Los cargos de ayudar e incitar al homicidio están, por definición, a un paso de las acciones de Chauvin, lo que hace que este sea un “caso sustancialmente más difícil” para la fiscalía, destacó Honig.

Algunos detalles del caso también pueden generar más empatía por parte del jurado en comparación con la inquietante indiferencia de Chauvin.

Por ejemplo, Lane y Kueng eran agentes novatos con solo unos pocos días de experiencia, y Lane le pidió dos veces a Chauvin que moviera a Floyd de su lado, según una denuncia penal.

El próximo juicio será muy similar al de Chauvin, probablemente con muchos de los mismos testigos transeúntes, expertos en uso de la fuerza y expertos médicos. Pero debido a que hay tres acusados, es probable que el juicio sea más largo y complicado que el de Chauvin, explicó Honig.

Las acciones de los tres exagentes de policía, el 25 de mayo de 2020, se mostraron en detalle durante el juicio de Chauvin en videos de transeúntes, cámaras corporales de la policía y videos de vigilancia.

Mientras Chauvin, Kueng y Lane sujetaban a Floyd, Thao se paró cerca e impidió que los espectadores preocupados se acercaran, levantando repetidamente la voz y discutiendo con ellos.

Los cuatro agentes fueron despedidos a raíz de la publicación del video de los transeúntes, y fueron arrestados y acusados días después.

Con información de CNN en Español.