Jóvenes hispanas representan a Wichita en concurso de belleza

(NOTICIAS YA).- Le presentamos a Miss Wichita Teen Latina y Miss Wichita Latina 2021, dos jóvenes hispanas que han luchado contra difíciles retos para perseguir su sueño, coronarse como reinas de belleza. Ahora, se preparan para representar a esta ciudad en las competencias de Miss Teen Latina y Miss Latina a nivel estatal.

Melany Imbrechts,originaria de Barranquilla, Colombia, representará a Wichita en el concurso estatal de Miss Kansas Latina.

¨Mi mamá falleció hace dos años, pero igual yo sigo aquí y sigo luchando sobre todo porque ella me quería traer para acá para que yo saliera adelante y no me rindo, especialmente para salir adelante por ella¨, explicó Melany al hablar de los factores que la motivaron a entrar al concurso.

Melany también compartió que de pequeña sus compañeros de la escuela se burlaban de ella porque era muy delgada. Sin embargo, a pesar de las burlas ella confrontó sus miedos para seguir adelante con sus sueños.

Carla Emily Garza, de origen mexicano, representa a Wichita en el concurso de Miss Teen Kansas. Ella fue la ganadora del concurso Miss Teen Wichita Latina 2021.

¨Decidí entrar porque quise ser otra voz hispana y también para apoyar otras personas que tienen una enfermedad crónica como yo, tengo lupus¨, explicó Garza.

Esta talentosa joven quiere utilizar la visibilidad que le da ser reina de belleza para inspirar a otras personas con enfermedades crónicas a superarse.

¨Es un orgullo para mi país y por poder decir que si lo pude hacer y todos esos años tuve que luchar por vivir una vida normal si se pudo todos lo pueden hacer¨, dijo Garza.

Estas dos jóvenes, junto con otras cuatro chicas del área de Wichita, Maize, y Derby, representarán esta región en la competencia estatal.

El siguiente paso para estas bellezas es concursar y ganar miss Kansas latina, concurso a realizarse en el mes de septiembre en la ciudad de Kansas City

¨Traernos la corona de Miss Kansas Latina o Miss Teen Kansas Latina, y de ahí se pueden ir a las competencias nacionales y competir con niñas de todo Estados Unidos. También, de ahí pueden calificar a la competencia internacional con niñas de México y todos los países y compiten en el concurso a realizarce en República Dominicana¨, explicó Gisela Peña, directora regional de Miss Kansas Latina.