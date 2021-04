¡Más droga en costas de Florida! Bañista descubre más de $1,5 millones en cocaína

(NOTICIAS YA).- Este fin de semana, una persona que estaba en la playa de Palm Beach, descubrió varios paquetes que contenían un total de 65 libras de cocaína, valoradas en más de un millón y medio de dólares, según informó un funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos este lunes.

El bañista, llamó a las autoridades tras encontrar los empaques arrastrados a lo largo de la costa de Palm Beach y la droga fue verificada por la la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, indicando que entre todos los paquetes, había un total de 65 libras de cocaína, que sobrepasan los $1.5 millones.

Trascendió que los paquetes contentivos de la droga fueron entregados a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para su custodia.

Palm Beach, FL; Over the weekend, a beachgoer discovered over 1.5 million dollars worth of cocaine washed-up along the shoreline. The package contained 65 lbs. of cocaine & was turned over to U.S. #BorderPatrol custody.#breakingnews #palmbeach #florida pic.twitter.com/JFiEx8TOjT

— Chief Patrol Agent Thomas G. Martin (@USBPChiefMIP) April 26, 2021