Volvió a conducir ebria y causó otra muerte tras estrellarse a 111 mph en Florida

(NOTICIAS YA).- Una joven de Tampa que ya había sido arrestada por manejar bajo los efectos del alcohol y haber atropellado mortalmente a una víctima en el 2014, fue detenida este domingo luego de manejar a 111 mph por la autopista Interestatal 4 en Tampa estando bajo libertad condicional y causar un accidente donde uno de sus pasajeros murió y otros dos resultaron heridos.

Los oficiales de Patrullas de Carreteras de Florida informaron que Jennifer Carvajal, de 24 años, se trasladaba por la carretera Interestatal 4 en sentido oeste cerca de Mango Road, en el condado de Hillsborough a 111 mph la madrugada de este domingo en un Hyundai Elantra, cuando pasó a una patrulla policial sin bajar la velocidad ni detenerse.

No obstante, cuando el vehículo policial trató de adelantarse, Carvajal giró bruscamente a la derecha cerca de la salida de la Seffner y ocasionó que su auto volara hacia un terraplén y terminara estrellándose contra el concesionario de automóviles Gator Ford, ubicado en la 1780 Tampa Gateway Boulevard, según indicaron las autoridades de Patrullas de Carreteras de Florida. El accidente ocurrió cerca de la 1:40 a.m. de este domingo.

Carvajal, quien en el 2014 fue condenada por homicidio por DUI (conducir bajo los efectos del alcohol) y por conducir sin una licencia válida, tras haberse pasado un semáforo en rojo y matar a un hombre de 52 años en Plant City, Florida cuando ella solo tenía 16 años, ahora enfrenta cargos por conducción imprudente, DUI con lesiones graves, DUI con daños a la propiedad, manejar sin licencia de conducir y por violación a la libertad condicional por homicidio involuntario por DUI.

