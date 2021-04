¿Puede una mujer embarazada vacunarse contra el virus del COVID 19?

El riesgo de contraer la enfermedad provocada por el virus del COVID 19 es alto y existe mucha confusión entre la población, si las mujeres embarazadas pueden aplicarse la vacuna.

Los expertos de salud consideran que los riesgos en una persona que esta embarazada es mínima si se vacuna. Vacunarse contra el coronavirus es una elección que cada persona debe tomar. Al parecer, administrar la vacuna a las personas embarazadas no tiene un impacto negativo en contra de ellas ni en el bebé.

Muchas mujeres en esta condición alrededor del mundo se han vacunado y no presentaron ningún efecto que pudiera afectarlas, se sabe que hay miles de mujeres que se han vacunado y no sabían que se encontraban en ese estado.

Los casos graves como pueden ser los embarazos de alto riesgo, deben ser considerados por el médico de cabecera, pero no se descarta la posibilidad de contemplar que la vacuna sigue siendo una buena opción para no contraer el virus, la decisión es libre de cada persona.

Para las mujeres que se encuentran en etapa de lactancia, se sabe que la vacuna no altera la leche en caso aunque este amamantando y tampoco hay que preocuparse porque no llega a los bebés.

Como las vacunas contra el virus del COVID 19 no están hechas con virus vivos, los expertos creen que no debe ser un motivo de preocupación, al contrario, piensan que no es una buena combinación una mujer embarazada y enferma de coronavirus.

Las autoridades de salud de la ciudad de Laredo están promoviendo que no se debe tener miedo a vacunarse.

“Según cómo funciona la vacuna, no creemos que haya ninguna razón biológica por la que debamos preocuparnos por su seguridad durante el embarazo”, dice la Dra. Laura Riley, obstetra y ginecóloga en jefe de NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center.

Mientras se toma la decisión no hay que dejar de lado los protocolos de seguridad ya establecidos para evitar ser contagiados.