Biden nomina a sheriff de Texas como jefe de ICE

(POLÍTICA YA). – El presidente Joe Biden nominó este martes a Ed González, aguacil del Condado Harris de Texas para dirigir la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

González fue crítico de las políticas migratorias del anterior gobierno del expresidente Donald Trump, y además retiró su departamento de un programa federal voluntario que durante años ayudó a detener y deportar inmigrantes.

“El alguacil Ed González es una opción sólida para el director de ICE. Con una carrera distinguida en la aplicación de la ley y el servicio público”, dijo este martes Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al que pertenece ICE.

“El Sheriff González está bien capacitado para liderar ICE a medida que la agencia avanza en nuestra misión de seguridad pública y seguridad nacional”, agregó Mayorkas.

González ha expresado su preocupación de que involucrar a la policía local en los esfuerzos de deportación civil “silencia a testigos y víctimas” al hacer que los inmigrantes tengan miedo de denunciar delitos.

"No apoyo las #ICERaids (redadas de ICE) que amenazan con deportar a millones de inmigrantes indocumentados, la gran mayoría de los cuales no representan una amenaza para Estados Unidos", dijo González en un tuit en julio de 2019, en medio de informes de redadas de inmigración. “La atención debe centrarse siempre en las amenazas de seguridad claras e inmediatas. No otros que no sean amenazas”.

El sheriff tiene un título profesional en Justicia Criminal de la Universidad de Houston y previamente ejerció como oficial del Departamento de Policía de Houston por más de 18 años.

Tras retirarse del Departamento de Policía en el año 2009, González fue elegido como concejal de Houston entre 2010 y 2016.

Fue electo en 2016 como aguacil del Condado de Harris, y el año pasado fue reelegido en el caro.

Si el Senado aprueba su nominación, González reemplazaría al director interino de la agencia federal, Tae Johnson.

La Oficina del Sheriff del Condado de Harris es la más grande del estado de Texas y la tercera a nivel nacional. El alguacil González dirige a más de 5,000 empleados para proteger a los 4.5 millones de residentes del condado.