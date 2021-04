Cubrebocas no será obligatorio para vacunados en ciertas situaciones

(NOTICIAS YA).- Cambian las reglas sobre el uso de cubrebocas pero solo para aquellos completamente vacunados.

“Es lo que estábamos esperando ya es momento de convivir y estar con más personas y seguros,” dijo Mónica Rodriguez, se vacunó contra el coronavirus.

Realizando ciertas actividades al aire libre.

“Si agarraron la vacuna de Pfizer o Moderna, agarraron las dos vacunas y se tienen que esperar dos semanas después,” señaló la Dra. Zulma Curet, pediatra de la clinica Neighborhood Healthcare. “Si agarraron Johnson and Johnson es una pero también se tienen que esperar 14 días.”

Esto luego de un anuncio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que indica que personas vacunadas en exteriores ya pueden: caminar, correr, andar en bicicleta, acudir a reuniones al aire libre tanto con personas vacunadas como no vacunadas y comer en restaurantes con amistades.

If you are fully vaccinated against #COVID19, you can start doing many things that you had stopped doing because of the pandemic. If you haven’t been vaccinated yet, get a vaccine as soon as you can. See full details: https://t.co/s5kXwg65fB pic.twitter.com/fvhehUiiCi

— CDC (@CDCgov) April 27, 2021