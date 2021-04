Dueños de mascotas perdidas son ahora el blanco de los estafadores

(NOTICIAS YA).-Así eran los días de Omar y su mascota, Sol, hasta que ‘se perdió mientras yo estaba trabajando el domingo como a las 12 de la tarde’, cuenta Omar Hernández.

Como cualquier dueño de mascota que se pierde, publicó la foto de Sol en todas las redes sociales pidiendo ayuda para encontrar a su pequeña Jack Russell y mezcla de Chihuahua

Pero la persona le pidió a Omar que le reenviara un código por mensaje de texto con el que supuestamente verificaría que él realmente es el dueño de Sol y además lo amenazó diciéndole que si no la hacía, la entregaba a otra persona.

‘Es cuando yo me puse triste y dije, no, no, tengo que hacer esto ya porque no quiero que se la dé a alguien más’.