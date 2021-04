EXCLUSIVA: ¿Qué pasa cuando los menores no acompañados son deportados y tocan suelo salvadoreño?

(NOTICIAS YA).- El drama de los niños no acompañados en la frontera se agudiza cada vez más, y los países centroamericanos son los más afectados, este martes la Procuradora General de El Salvador nos dijo en exclusiva el proceso a seguir luego de que una niña, niño y adolescente toca suelo salvadoreño.

La soledad, sueños y deseos no realizados son parte de los sentimientos de los niños no acompañados retornados hacia El Salvador, para la Procuradora General, Miriam Gerardine Aldana los factores determinantes que influyeron para que estos corazones conocieran la tristeza a su corta edad, son el deseos de reunirse con su familia en el extranjero, entre otros.

"Si bien es importante la unificación familiar, la migración irregular no es el mecanismo para lograr que la familia se una, por el contrario los estamos exponiendo a que eso jamás llegue a ser una realidad, estamos propiciando a que la vida del niño y la niña se exponga no solamente de la pérdida de su vida como tal, que es el derecho humano más preciado sino que en el caso de sobrevivir a esa ruta tan difícil puede haber puede llegar con traumas sumamente difíciles que no van a poder olvidar”, sentenció la procuradora.

Dentro de la PGR existe la unidad de desplazamiento forzados, quien junto a la de niñez y adolescencia, son parte de las asociaciones que velan para ayudar a los pequeños en su ruta hacia el llamado sueño americano.

Pero este organismo no solo estudia las razones del porqué los niños van hacia los estados unidos, sino también lleva un registro de los retornados pues les brindan ayuda. En el año 2020, 515 menores no acompañados fueron deportados.

La procuradora nos afirmó que “si seguimos hablando de cifras, en lo que va del año, de enero hasta abril de 2021 van 172 menores todos retornados vía aérea.”