¿Recibiré cheque de estímulo si debo impuestos al IRS de Texas?

Si usted debe impuestos al estado de Texas, de todas formas recibirá el cheque de estímulo, este beneficio no tiene nada que ver con su deuda. El IRS ha declarado que no retendrá el dinero para cobrar lo que se debe.

Por el contrario, pueden darse casos que si tiene una cuenta bancaria y se encuentre sobregirada, existe la posibilidad de que algunos bancos puedan cobrarse de ese cheque lo que se adeuda.

El Servicio de Impuestos Internos, IRS por sus siglas en inglés, siempre está en la mejor disposición para que los contribuyentes puedan hacer sus pagos y evitar serios problemas en un futuro, como multas o los intereses.

El IRS recomienda a las personas que deben impuestos atrasados, que el primer paso que hay que hacer es presentar las declaraciones, no importa si no se van a pagar en ese momento, el punto es, presentar la declaración o las declaraciones que se deben. Si llega a recibir una notificación de este departamento sobre sus declaraciones, tiene 90 días para hacerla y enviarla a donde se le indica en el aviso. Si no presenta su declaración, el IRS tiene la facultad para presentarla por usted, esto es a lo que se llama declaración sustituta, seguramente no le va a convenir que esto se haga.

Una vez presentadas las declaraciones, si usted no tiene dinero puede llegar a un acuerdo con el IRS para poder realizar los pagos correspondientes, en un plazo de común acuerdo.

Si se diera el caso, de que usted no pudiera pagar los impuestos se la da un plazo de 60 a 120 días para que pueda hacerlo y pagar su adeudo, debe hacer una solicitud en línea para pagar a plazos, también puede llamar al 1800 829 1040, si necesita más tiempo del acordado puede calificar para un plan llamado oferta de transacción.

Comuníquese con el IRS de su localidad y aclare sus dudas

Corpus Christi 606 N. Carancahua Suite 1614 361-903-1919

Harlingen 1810 Hale Ave. 956-365-5185