Republicanos protestan por plan de Biden contra carne roja que no existe

(POLÍTICA YA). – ¿Planea el presidente Joe Biden prohibir el consumo de carne roja en Estados Unidos?

De ninguna manera, es la respuesta certera a la pregunta, pero no obstante, los republicanos han lanzado una campaña de protesta en contra de una medida que ni siquiera existe.

Biden Pide Acción Contra El Cambio Climático En Cumbre Mundial

Miembros republicanos del Congreso, presentadores de Fox News y otras figuras prominentes conservadoras han estado afirmando falsamente que Biden está tratando de obligar a los estadounidenses a comer mucho menos carne roja.

La mentira surgió después de la cumbre climática virtual que celebró el presidente la semana pasada con líderes mundiales.

Personas como Donald Trump Jr. y el gobernador de Texas Greg Abbot, insistieron en que el plan climático de Biden prohibirá a los estadounidenses comer hamburguesas en un esfuerzo por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la agricultura industrial.

EXAGERACIONES

"El plan climático de Joe Biden incluye eliminar el 90% de la carne roja de nuestras dietas para 2030. Quieren limitarnos a unas cuatro libras al año. ¿Por qué Joe no se queda fuera de mi cocina?" escribió en Twitter la representante republicana de Colorado Lauren Boebert.

Joe Biden’s climate plan includes cutting 90% of red meat from our diets by 2030. They want to limit us to about four pounds a year. Why doesn’t Joe stay out of my kitchen?

— Lauren Boebert (@laurenboebert) April 24, 2021