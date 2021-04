VIDEO: policías de Loveland que arrestaron a mujer de 73 años con demencia se burlan de haberla maltratado

(NOTICIAS YA).-La abogada Sarah Schielke anunció una demanda enmendada luego de la publicación de un nuevo video del arresto de una mujer de 73 años con demencia en junio de 2020.

LEE AQUÍ la historia inicial: VIDEO: mujer de 73 años con una discapacidad demanda a la Policía de Loveland luego de ser arrestada

A principios de este mes, la abogado de derechos civiles de Loveland en The Life & Liberty Law Office presentó una demanda federal de derechos civiles contra el Departamento de Policía de Loveland y tres oficiales en nombre de Karen Garner.

La demanda original de Schielke alega violaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, así como reclamos contra el Departamento de Policía de Loveland por no capacitar a sus oficiales sobre el uso de la fuerza en ciudadanos discapacitados y desarmados.

Por su parte, miembros del concejo municipal del la ciudad piden que se tomen cartas en el asunto.

El lunes pasado, la oficina del fiscal de distrito inició una investigación criminal independiente sobre el uso de la fuerza del Departamento de Policía de Loveland durante el arresto.

Uno de los brazos de la señora Garner fue dislocado y una muñeca fracturada durante su arresto, según su abogada.

El informe de arresto inicial del oficial afirmó que Garner no tenía heridas. El Departamento de Policía de Loveland dijo que no sabían que Garner había sufrido hasta la demanda.

Ahora, se agregaron dos oficiales más a la demanda, para un total de cinco oficiales nombrados en el caso.

Shielke dijo que las acciones de los oficiales en el departamento de policía indican un problema en la cultura policial

“No hay forma de que sea solo un oficial rebelde. Definitivamente es un problema cultural. Habrá algunas cosas muy disfuncionales en el departamento”, dijo Shielke.

La alcaldesa de Loveland le dijo a un medio local que cientos de personas se han puesto en contacto con ella diciendo que es necesario que se llev despidos.

Sin embargo, ella y el concejo solo tienen autoridad sobre el administrador de la ciudad que supervisa al jefe de esa dependencia.

“Tendrían que pasar por nuestro jefe de policía y no estoy seguro de cómo funciona su lenguaje entre su acuerdo, pero ciertamente podría poner al descubierto la presión”, dijo la alcaldesa de Loveland, Jacki Marsh.

La abogada de Garner dijo que la familia de la víctima contrató a un ingeniero de sonido para mejorar el audio de los videos de reserva de la estación de policía de Loveland desde el día del arresto de Garner.

El lunes, la firma que representa a la señora Garner publicó una demanda enmendada, diciendo que el video de cuando la señora es ingresada al centro de detención prueba que los oficiales sabían que Garner estaba lesionada.

Cuarenta y cinco minutos después del video de la captura, se ve a tres oficiales juntos, viendo el video de la cámara corporal de uno de los oficiales.

En un momento, la mujer oficial dice: "¿Puedes detenerlo ahora?" Uno de los oficiales masculinos responde: “¿Listo para el pop? ¿Escuchas el pop? (se refieren al sonido que hace una articulación al dislocarse)

El otro oficial masculino responde diciendo: "¿Qué hiciste sonar?"

El oficial masculino responde: "Creo que fue su hombro".

A medida que continúa el video, la mujer oficial oculta visiblemente su rostro con su sombrero y sus manos. En un momento, ella dice: "Odio esto".

Uno de los oficiales masculinos le responde diciendo: "¿Qué?" Ella responde de nuevo diciendo: "Odio esto". El oficial masculino sigue riendo y dice: "Me encanta".

En respuesta a las revelaciones que se ven en los videos del centro de detención, Schielke, la abogada de Garner y su familia, compartió: “Esto es absolutamente repugnante. Estos videos no pueden ser ocultos ni vistos. Lamento tener que compartirlos con el público. Esto será traumático y profundamente perturbador para que todos lo vean. Pero como suele suceder con los malos departamentos de policía, parece que esta es la única forma de hacerlos cambiar. Tienen que ser puestos en evidencia. Si no publicaba esto, la cultura tóxica de arrogancia y derechos de la policía de Loveland, junto con su horrible abuso de los vulnerables e impotentes, continuaría como de costumbre. No seré parte de esto".

“Loveland lo sabía. Lo han sabido desde el principio”, continúa Schielke. “Le fallaron a Karen Garner. Le fallaron a la comunidad. Y lo hicieron todo frente a la cámara. ¿Te das cuenta de lo horrible que es eso? Eso significa que estaban acostumbrados a salirse con la suya. Que la norma cómoda en Loveland es la responsabilidad cero. Que esto no es solo un 'incidente aislado'. No se trata de un solo "problema". Es una criminalidad sociopática generalizada. ¿Y tratar de trasladar la carga a Karen, o a un transeúnte, o

su familia, o un abogado, para informar esto? Qué vergüenza, Loveland. Hiciste un juramento de proteger y servir. Esto es una vergüenza".

La familia de Garner dará a conocer una declaración actualizada el martes.

Un portavoz del Departamento de Policía de Loveland emitió la siguiente declaración el lunes por la mañana:

Todos los asuntos relacionados con el arresto de Karen Garner, residente de Loveland, en junio de 2020 están sujetos a una investigación criminal, ordenada por el Fiscal del Octavo Distrito Judicial y realizada por los Servicios de Policía de Fort Collins.

La acción del Fiscal de Distrito y la investigación de terceros están de acuerdo con un protocolo del Equipo de Respuesta a Incidentes Críticos de múltiples agencias.

Los comentarios independientes del Departamento de Policía de Loveland no serían apropiados en este momento. LPD tiene fe en el debido proceso que permite esta investigación.