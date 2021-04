Condado de Orange flexibiliza uso de mascarillas a través de fases

(NOTICIAS YA).- Este miércoles, el Alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, firmó una orden ejecutiva con la cual se flexibiliza el uso de mascarillas y el distanciamiento social en los residentes, a través de fases, iniciando hoy con la primera de ellas, de forma inmediato.

DeSantis extiende estado de emergencia por COVID-19 en Florida

La Fase 1, que se hace efectiva a partir de hoy 28 de abril, con un 35.7% de residentes que han recibido al menos la primera dosis contra el COVID-19, consiste en que:

Además, la Fase 2, que iniciaría cuando el 50% de la población mayor de 16 años del condado se haya aplicado la primera vacuna contra el coronavirus, implicaría:

Finalmente, el mandato del uso de mascarilla en el condado Orange se levantaría por completo cuando el 70% de los residentes mayores de 16 años hayan recibido su primera dosis contra el COVID-19, y cuando al mismo tiempo, el condado registre 14 días consecutivos con un porcentaje de positividad al virus de un 5% o menos.

😷 Mask Mandate Update 😷

Phase 1 – Effective Immediately (https://t.co/nHYfsJcROl)

✅ Reduce physical distance from 6 to 3 feet in all settings

✅ Fully vaccinated individuals should follow CDC guidelines for wearing facial coverings

👇 For Phase 2 and 3, view graphics below. pic.twitter.com/ReZrSIOD4l

— Orange County FL (@OrangeCoFL) April 28, 2021