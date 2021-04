EXCLUSIVA: Amenazan y secuestran a familia salvadoreña en Virginia

(NOTICIAS YA).- Una familia salvadoreña tuvo que ser rescatada a través de esta ventana mientras que Gerardo Martínez, un inquilino a quien le rentaban un cuarto, los tenía secuestrados y amenazados a punta de cuchillo.

Efraín Domínguez, padre de familia salvadoreño dijo: “Si no sale ahorita, le boto la puerta y lo mato a usted y a su familia me dijo”.

Con esas palabras el salvadoreño Gerardo Martínez de 21 años presuntamente amenazó a Efrain Domínguez mientras el padre centroamericano, se encontraba en su habitación con 4 de sus 5 hijos.

Domínguez agregó que: “Después fue y agarró 2 cuchillos y se vistió, se pudo lentes negros. Se vistió como un terrorista y me dijo aquí si va a ver plomo, tiros. Yo pensé que era verdad porque como yo estaba dentro del cuarto y el en la parte de afuera dijo me va a matar pero yo tengo que defender a mi familia como pueda”.

"Él aventaba cuchilladas, yo estaba defendiendo la puerta para que él no abriera y me veía por un oyó y me aventaba las cuchilladas”, dijo una de sus víctimas.

Fueron dos horas de tensión, según explica el alguacil del condado, pues mientras los uniformados certificados en intervención de crisis intentaban capturar al sujeto otro grupo de oficiales se enfocaron en rescatar a la familia salvadoreña.

Mike Chapman, alguacil del condado de Loudoun dijo que: “Nos pusimos en contacto con los seis ocupantes, entre ellos cuatro menores de edad que se encontraban en el segundo piso de la vivienda. Utilizamos una escalera para ayudarlos a salir de la vivienda a través de una ventana. Momentos después, el sospechoso cumplió con las órdenes de los agentes de soltar los cuchillos y fue detenido”.

El suceso se registró el lunes a eso de las 6:30 en la Wedgedale Drive en Sugar Land Run. Para este padre de familia lo que más le preocupaba en esos momentos es que su hija de 15 años se encontraba en otra habitación.

“Me decía voy por tu hija y la voy a matar si la policía me hace daño, solo que gracias a Dios mi hija la tenía con llave y no puedo abrir la puerta, a mi me acuchilló en el dedo”, fue el relato de otra de sus víctimas.

Según este padre salvadoreño todo habría iniciado cuando se negó a llevar al atacante a Los Ángeles. No obstante, sospecha que Martínez se encontraba drogado pues tenía casi 7 meses rentando la habitación y siempre demostraba actitud respetuosa.