Gasolineras podrían quedarse sin combustible este verano

(NOTICIAS YA).- Se espera que millones de personas que se quedaron en casa durante más de un año salgan a la carretera para unas vacaciones posteriores a la pandemia este verano; podrían no encontrar gasolina.

No es que haya una escasez inminente de petróleo crudo o gasolina: el problema es que se necesitan conductores de camiones cisterna para entregar el combustible a las estaciones.

Según National Tank Truck Carriers, el grupo comercial de la industria, entre el 20% y el 25% de los camiones cisterna de la flota están estacionados debido a la escasez de conductores calificados, más del doble que en este punto de 2019.

“Hemos estado lidiando con la escasez de conductores durante un tiempo, pero la pandemia tomó ese problema y lo hizo metástasis”, dijo Ryan Streblow, vicepresidente ejecutivo de NTTC. “Ciertamente ha crecido exponencialmente”.

Los conductores habrían dejado el negocio desde hace un año, cuando la demanda de gasolina casi se detuvo durante los primeros cierres relacionados con la pandemia.

“Incluso estábamos transportando cajas para Amazon solo para mantener ocupados a nuestros conductores”, dijo Holly McCormick, vicepresidenta a cargo del reclutamiento y retención de conductores en Groendyke Transport, una compañía de camiones cisterna de Oklahoma.

“Muchos conductores no querían seguir los protocolos de seguridad. También estamos trabajando con una fuerza laboral que está envejeciendo. Muchos dijeron ‘Mejor lo tomo como una señal para jubilarme'”, añadió.

Cabe destacar que no cualquier conductor de camión tiene permitido conducir un camión cisterna. Se requiere de una certificación especial, incluida una licencia de conducir comercial, y semanas de capacitación después de ser contratado. También es un trabajo arduo y difícil.

Otro problema fue el cierre de muchas escuelas de conductores al comienzo de la pandemia, además de que salieron de circulación entre 40 mil y 60 mil conductores por violaciones relacionadas con drogas o alcohol.

Jeff Lenard, portavoz de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia, dijo que sus miembros están muy preocupados por lo que significará la escasez de conductores para sus entregas, especialmente con la demanda de gasolina que ya está en el 97% de donde estaba en este momento en 2019.

“He hablado con minoristas, dicen que podría haber lugares donde haya breves cortes de energía”, dijo. “Si no tienen combustible, no tienen nada que hacer. La gente no va a pasar por un sándwich si no tienes combustible”.

Los puntos más importantes de vacaciones son los que corren mayor riesgo de escasez, y se informaron algunos cortes esporádicos en Florida, Arizona y el noroeste de Missouri durante el reciente período de vacaciones de primavera, dijo Tom Kloza, analista del Oil Price Information Service.

Pero incluso si solo unas pocas estaciones se quedan sin gasolina, eso podría provocar escasez, ya que los conductores comenzarán a llenar sus tanques para evitar que se les acabe en la carretera, dijo Kloza.

El problema se agrava por la fuerte demanda de gasolina, agregó, que algunos pronostican que podría superar los 10 millones de barriles por día por primera vez en varios puntos este verano. “No se necesita mucho, el comportamiento de la multitud puede provocar escasez”, dijo.

Datos de Adobe muestran que un repunte en las reservas de hoteles se está adelantando al repunte en las reservas de aerolíneas, lo que sugiere que muchas personas ansiosas por viajar nuevamente planean conducir a sus destinos, según Taylor Schreiner, director de información digital de Adobe.

Todo esto podría ejercer presión sobre los precios de la gasolina, que generalmente aumentan al comienzo del verano debido a las regulaciones estacionales que entran en vigor y requieren una gasolina más cara conocida como “mezcla de verano”, necesaria para combatir el smog.

El precio promedio nacional de la gasolina regular ya se encuentra en un promedio de 2.89 dólares el galón, más del 60% desde hace un año cuando los precios y la demanda tocaban fondo.

Kloza cree que el promedio nacional rozará los 3 dólares por galón este verano y podría superar ese nivel si algún huracán azota la costa del Golfo o si hay otras interrupciones en el suministro, como un incendio en una refinería.

