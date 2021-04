La FDA podría prohibir los cigarrillos mentolados esta semana

(NOTICIAS YA).-La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) está preparada y podría prohibir los cigarrillos mentolados esta semana, según el sitio oficial de la agencia.

Un paso, dicen los expertos, que lleva años preparándose y que podría tener un impacto positivo significativo en la salud de los afroamericanos.

Gobierno de Biden analiza reducir la nicotina en cigarrillos

Es probable que la FDA adopte medidas para prohibir el mentol en los cigarrillos, pero ¿qué implica esta acción? Esto no eliminaría el tabaco mentolado de las tiendas de inmediato, sino que iniciaría el proceso para hacerlo, de acuerdo con información de NBC News.

Aunque sacarlo de las tiendas podría llevar varios años, revelan.

"Los vientos definitivamente están a nuestro favor", dijo Delmonte Jefferson, director ejecutivo del Center for Black Health & Equity, citando las dos décadas de datos que muestran que el sabor refrescante de los cigarrillos hace que sea más fácil comenzar a fumar.

Tienes que saber que, cuando se inhala el mentol, produce una sensación refrescante en la garganta; lo que reduce el sabor áspero de los cigarrillos y la irritación de la nicotina.

Ahora debes tener 21 para comprar cigarrillos y vapeadores

Citando al medio de noticias, y según cifras de los expertos, estos son datos importantes sobre el uso de los cigarrillos mentolados:

La gran mayoría de los fumadores negros, el 85 por ciento, usa cigarrillos mentolados.

Y los hombres y mujeres negros tienen muchas menos probabilidades que los estadounidenses blancos de ser diagnosticados con cáncer de pulmón en una etapa más temprana y potencialmente más tratable.

Los hombres negros tienen la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón más alta del país.

"Cuando se combinan las altas tasas de tabaquismo con el racismo sistemático en los sistemas de atención médica, se produce una tremenda disparidad en la salud", dijo Erika Sward, vicepresidenta asistente nacional de defensa de la Asociación Estadounidense del Pulmón.

Tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como los Institutos Nacionales de Salud, anunciaron recientemente planes para abordar el racismo estructural en la atención médica.

Nueva ley prohíbe la venta de cigarrillos mentolados en Massachusetts

En 2013, recibió una petición ciudadana instándola a prohibir el mentol como sabor en los cigarrillos. Cuando la FDA no actuó en ese momento, dos grupos, el Consejo de Liderazgo para el Control del Tabaco de los Afroamericanos y Action on Smoking and Health, presentaron una demanda.

Ahora la agencia de salud se enfrenta a una fecha límite ordenada por la corte el jueves para responder a esa petición.

Y debido a que la demanda solo menciona los cigarrillos normales, no está claro si los cigarrillos electrónicos y otros productos de tabaco que contienen mentol se verían afectados, añadió la fuente.