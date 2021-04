Universidades CU y CSU requerirán estudiantes y personal vacunados para el semestre de otoño

(NOTICIAS YA).-Tanto la Universidad de Colorado como la Universidad Estatal de Colorado anunciaron el miércoles que requerirán vacunas COVID-19 para profesores, personal y estudiantes para el semestre de otoño de 2021.

CSU, que exige el requisito de vacunas para sus campus de Fort Collins y Pueblo, dijo en un comunicado:

“Esta acción va de acuerdo con nuestra creencia de que la ciencia en torno al COVID-19 y las vacunas es clara y convincente, y está en línea con otros requisitos típicos de vacunas existentes para los estudiantes en nuestros campus.

Creemos que también está en consonancia con la mejor orientación recibida de las autoridades de salud pública federales, estatales y locales y respalda nuestro objetivo de regresar al aprendizaje en persona lo antes posible, y en la mayor medida posible, según las pautas de salud pública".

Por su parte, la Universidad de Colorado confirmó en su cuenta de Twitter que también requerirá que todos los estudiantes, profesores y personal de CU reciban una vacuna COVID-19 antes del inicio del semestre de otoño de 2021.

CU emitió esta declaración el miércoles:

Nuestras instituciones públicas de educación superior requerirán que todos nuestros estudiantes, profesores y personal reciban las vacunas COVID-19 antes del comienzo de las clases del semestre de otoño de 2021. Consultamos con los departamentos de salud estatales y locales para informar esta determinación, así como con la Oficina del Gobernador y el Departamento de Educación Superior de Colorado. El Departamento de Educación Superior había alentado esta dirección. La ciencia en torno al COVID-19 y las vacunas es clara y convincente. Las vacunas son buenas para la salud pública, no solo reducen las tasas de infección en nuestros campus, sino también en las comunidades a las que llaman hogar. Las vacunas también permitirán a los estudiantes y profesores del campus reanudar su experiencia en persona que es fundamental para el éxito académico y el crecimiento personal. Al igual que con nuestros requisitos de vacunas actuales, los campus permitirán exenciones. Nuestras instituciones comunicarán más detalles a nuestras respectivas comunidades universitarias en los próximos días. Otras instituciones públicas en Colorado están considerando el tema y se comunicarán según sea necesario.

CSU finalizará la definición de sus requisitos durante una reunión de la junta de directiva el 6 de mayo.

The University of Colorado will require that all CU students, faculty and staff receive a COVID-19 vaccine before the start of fall semester 2021. https://t.co/dzhQaUaqcP pic.twitter.com/s4UiPif6KP

— University of Colorado (@CUSystem) April 28, 2021