Video exclusivo: centroamericano recibe brutal golpiza en incidente por furia al volante en Maryland

(NOTICIAS YA).- Un nuevo caso de furia al volante se registró en uno de los vecindarios hispanos en Maryland, en el que un centroamericano fue víctima de un brutal ataque, que residentes deicen que ocurren lamentablemente con frecuencia.

El joven hondureno, quien fue la víctima, dice que iba conduciendo y en un cruce otro vehículo que al parecer iba a exceso de velocidad, tuvo que salir de la vía para evitar impactarlos. Ese incidente desató la furia del agresor.

Aunque el hondureño dijo en repetidas ocasiones "I'm sorry bro" (disculpame hermano), la furia del otro conductor lo llevó a los golpes.

En medio del dolor, la irracionalidad y los golpes, se escucha la disculpa de este joven, que aún no entiende porque Benjamin Scott Trammell, de 22 años, se ensañó en su contra.

La víctima nos dijo que: "él me siguió y yo me detuve y él se bajó y comenzó a decirme cosas, de repente la persona me atacó. Yo no reaccioné porque cuando él me ataca me presionó el cuello".

Sin tregua, Trammel continuó golpeándolo varias veces como se puede apreciar en este video que se hizo viral.

"Me levantó y me empujó para abajo, me dio otro golpe en la frente y yo no pude hacer nada", nos dijo la víctima.

De acuerdo a la organización Rise Coalition, este tipo de agresiones en contra de los inmigrantes son comunes en el condado de Frederick en Maryland.

El llamado que hacen tanto la víctima como activistas a las autoridades es que esto no vuelva a pasar, piden que se haga justicia y que el agresor pague por su crimen.