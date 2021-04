La FDA toma medidas para prohibir los cigarrillos mentolados y saborizados

(NOTICIAS YA).-La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) está tomando medidas para prohibir los cigarrillos con sabor a mentol y todos los cigarros con sabor, incluido el sabor a mentol, dentro del próximo año, según un anuncio de la agencia el jueves.

Un paso, dicen los expertos, que lleva años preparándose.

El objetivo es «reducir significativamente las enfermedades y la muerte» por el uso de estos dos productos.

Gobierno de Biden analiza reducir la nicotina en cigarrillos

Fumar es la principal causa de muerte prevenible en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los estudios muestran que el saborizante de mentol aumenta el atractivo de los productos de tabaco y puede llevar a las personas, en particular a los jóvenes, a convertirse en fumadores habituales.

También se cree que el saborizante de mentol es más adictivo y más difícil de dejar.

Otro estudio mostró que si se prohibiera el mentol, en poco más de un año, llevaría a 923.000 fumadores a dejar de hacerlo, incluidas 230.000 personas negras.

La FDA dijo que trabajará para crear nuevos estándares de productos durante el próximo año. Las regulaciones solo se aplicarían a los fabricantes, distribuidores, minoristas, mayoristas e importadores para que el producto nunca llegue al mercado. La agencia no puede tomar medidas contra las personas que posean o usen productos de tabaco mentolados.

Nueva ley prohíbe la venta de cigarrillos mentolados en Massachusetts

“Prohibir el mentol, el último sabor permitido, en los cigarrillos y todos los sabores en los cigarrillos ayudará a salvar vidas, particularmente entre las personas afectadas de manera desproporcionada por estos productos mortales”, dijo la comisionada interina de la FDA, la Dra. Janet Woodcock, en un comunicado.

“Con estas acciones, la FDA ayudará a reducir significativamente la iniciación de los jóvenes, aumentará las posibilidades de dejar de fumar entre los fumadores actuales”.

Continuó: “Y abordará las disparidades de salud que experimentan las comunidades de color, las poblaciones de bajos ingresos y las personas LGBTQ +, todos los cuales tienen muchas más probabilidades utilizar estos productos de tabaco”.

Los anunciantes de cigarrillos con sabor a mentol se han dirigido de manera desproporcionada a la comunidad negra. Citando al medio de noticias, y según cifras de los expertos, estos son datos importantes sobre el uso de los cigarrillos mentolados:

La gran mayoría de los fumadores negros, el 85 por ciento, usa cigarrillos mentolados.

Y los hombres y mujeres negros tienen muchas menos probabilidades que los estadounidenses blancos de ser diagnosticados con cáncer de pulmón en una etapa más temprana y potencialmente más tratable.

Los hombres negros tienen la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón más alta del país.

Ahora debes tener 21 para comprar cigarrillos y vapeadores

"Cuando se combinan las altas tasas de tabaquismo con el racismo sistemático en los sistemas de atención médica, se produce una tremenda disparidad en la salud", dijo Erika Sward, vicepresidenta asistente nacional de defensa de la Asociación Estadounidense del Pulmón.

Tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como los Institutos Nacionales de Salud, anunciaron recientemente planes para abordar el racismo estructural en la atención médica.

En 2013, recibió una petición ciudadana instándola a prohibir el mentol como sabor en los cigarrillos. Cuando la FDA no actuó en ese momento, dos grupos, el Consejo de Liderazgo para el Control del Tabaco de los Afroamericanos y Action on Smoking and Health, presentaron una demanda.

Ahora la agencia de salud se enfrentó a una fecha límite ordenada por la corte el jueves para responder a esa petición.

Y debido a que la demanda solo menciona los cigarrillos normales, no está claro si los cigarrillos electrónicos y otros productos de tabaco que contienen mentol se verían afectados, añadió la fuente.

*Con información de CNN en español.