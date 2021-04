Policía de Aurora necesita ayuda para encontrar a sospechoso de robo a mano armada

(NOTICIAS YA).-La Policía de Aurora está tras la pista de un sospechoso de robo a mano armada y un tiroteo ocurrido el 27 de octubre del 2020.

El sujeto fue identificado como Quazhon Wright-Mobley de 21 años y de acuerdo con las autoridades un adulto recibió un impacto de bala durante el incidente ocurrido al este de la 19th Avenue y la calle Geneva en Aurora.

Quazhon Wright-Mobley 3/7/00 has been ID'd as being involved in the 10/27/00 Armed Robbery & Shooting of an adult at E. 19th Ave/Geneva St. His charges include Att. 2nd Deg Murder, Agg 1st Deg. Aslt, Att. Agg. Robbery, Agg. Veh. Theft. (1/2) pic.twitter.com/GkK0AEG1sj

