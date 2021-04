Tiroteo de 13 horas dejó 5 muertos, entre ellos 2 policías, en NC

(NOTICIAS YA).- Un tiroteo en Carolina del Norte terminó con un saldo de cinco muertos, incluidos dos policías, luego de que un chequeo de bienestar se convirtió en un enfrentamiento de 13 horas, entre una persona atrincherada con su familia y la policía.

Las autoridades informaron que en la escena murió el agente Logan Fox, ayudante del alguacil en la Unidad K-9 del condado de Watauga y el sargento Chris Ward falleció luego de ser trasladado vía aérea a un hospital local.

Ambos oficiales fueron baleados fatalmente tras ingresar al domicilio del tirador en la ciudad de Boone, en Blue Ridge Mountain, luego de atender a una llamada que pedía un chequeo de bienestar.

De acuerdo con los informes, la mañana de este miércoles, un empleado llamó a la policía para informar que su patrón no se presentó a trabajar y no podía contactarlo, ya que no respondía su teléfono.

Cuando llegaron al domicilio indicado, los agentes se dieron cuenta de que todos los vehículos pertenecientes a los residentes estaban estacionados ahí e ingresaron a la casa. Sin embargo, fueron sorprendidos por un tirador, hasta ahora desconocido.

Otro oficial, del Departamento de Policía de Boone, también fue alcanzado por los disparos mientras intentaba rescatar a los agentes caídos, pero su equipo de protección evitó mayores lesiones, según un comunicado.

El enfrentamiento se alargó por al menos 13 horas, hasta las 11 p.m., hora local.

Los múltiples tiroteos no solo dejaron a los dos agentes muertos, el sospechoso, su madre y su padrastro también fallecieron en la escena, informó el alguacil del condado de Watauga, Len Hagaman, a WSOC, afiliada de CNN.

“Esta es una situación increíblemente trágica y nuestros pensamientos y oraciones están con todos los involucrados, así como con sus familias y nuestra comunidad”, expresó Hagaman en el comunicado.

Durante las horas de tensión, los vecinos del área tuvieron que ser evacuados. El sospechoso se atrincheró en la casa y ocasionalmente disparaba en dirección a los agentes.

La investigación continúa y está a cargo de la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte.