Al menos 45 muertos por estampida durante festival religioso en Israel

(NOTICIAS YA).- Una estampida durante un festival religioso masivo en el Monte Merón, al norte de Israel, dejó 45 muertos y al menos 150 heridos; es el evento más grande organizado en el país desde que comenzó la pandemia.

El caos en el monte Merón comenzó el viernes temprano en el festival de Lag BaOmer, el evento público anual más grande en Israel y que conmemora la muerte del rabino Shimon Bar Yochai, un sabio del siglo II cuyo libro “El Zohar” es la base del misticismo judío, con hogueras y bailes alrededor de su tumba en Galilea.

Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, calificó el incidente como un “gran desastre”, mientras que los paramédicos describieron escenas caóticas de equipos que administraban resucitación cardiopulmonar en masa a personas, incluidos niños, que estaban sin aliento en el suelo.

“Vi más de 20 resucitaciones cardiopulmonar en curso al mismo tiempo”, dijo Kalanit Taub, uno de los primeros en responder, a CNN.

Las autoridades están tratando de determinar el origen de la estampida en el evento masivo.

Algunos reportes indican que cientos de personas ingresaron al sitio al mismo tiempo desde diferentes direcciones, lo que provocó una “enorme cantidad de congestión”.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos del caos, cuando adultos y niños comienzan a amontonarse en el pasillo en medio de la desesperación, es entonces cuando empezaron a caer y ser aplastados.

“Esta es una de las peores tragedias que he experimentado. No he visto nada como esto desde que entré en el campo de la medicina de emergencia en el año 2000”, dijo Lazar Hyman, vicepresidente de la organización de emergencia de voluntarios United Hatzalah, quien estaba en la escena.

El Ministerio de Salud de Israel había instado a las personas a no asistir al festival, advirtiendo del riesgo de otro brote de coronavirus. Sin embargo, el número de casos ha sido bajo e Israel ya ha vacunado completamente a más del 58 por ciento de su población, por lo que se permitió que el evento continuara.

A pesar de las advertencias, el evento reunió a alrededor de 100 mil personas, un número considerablemente bajo en comparación con las 400 mil que han asistido en los últimos años.

Las imágenes de la escena mostraron docenas de bolsas para cadáveres alineadas en el suelo y artículos personales como zapatos abandonados y anteojos aplastados tirados en el suelo en la escena.

El jefe de la policía local dijo a la televisión israelí que acepta toda la responsabilidad por el incidente.

“Asumo la responsabilidad general, para bien y para mal. Estoy listo para cualquier eventualidad”, dijo Shimon Lavie, comandante del norte de la Policía de Israel, destacado que la policía había priorizado la seguridad pública, pero no podía explicar qué causó la estampida.

Con información de CNN.