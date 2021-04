Arrestan 21 mexicanos en San Diego al cruzar ilegalmente la frontera en panga

(NOTICIAS YA).-Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos detuvieron a 21 personas a bordo de una pequeña embarcación de madera, a 11 millas de la costa de Point Loma.

Poco antes de la medianoche del jueves, un avión de control de CBP (MEA, por sus siglas en inglés) vio la panga flotando en el mar sin luces de navegación. Los oficiales de CPB también notaron que había varias personas a bordo de la pequeña embarcación.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a 21 adultos, 15 hombres y seis mujeres, todos ciudadanos mexicanos sin estatus legal para ingresar a Estados Unidos.

Dos personas en el barco sospechosas de contrabandear a los pasajeros enfrentarán cargos federales, dijo la portavoz de CPB, Jackie Wasiluk, en un comunicado.

El Sector de San Diego de la Patrulla Fronteriza ha documentado 309 eventos de contrabando marítimo durante el año fiscal 2020. Durante este año fiscal, el sector ha registrado 157 eventos de contrabando marítimo, según CPB.

“Estas embarcaciones están peligrosamente sobrecargadas y son inseguras en las cambiantes condiciones del océano”, dijo Aaron M. Heitke, agente jefe de la Patrulla Fronteriza de San Diego. “Los traficantes explotan a los migrantes y ponen vidas en peligro significativo para su propio beneficio”.

