Disney promote cumplir tu deseo en su nuevo crucero

(NOTICIAS YA).- En el verano de 2022, el Disney Wish iniciará su temporada inaugural de cruceros de tres y cuatro noches a Nassau, Bahamas, y a la isla privada de Disney, Castaway Cay, desde su nuevo puerto de origen, Puerto Cañaveral, Florida. Las reservaciones para el público en general abren el 27 de mayo de 2021.

El tan esperado quinto barco de la flota de Disney Cruise Line recibirá a sus primeros huéspedes el 9 de junio de 2022, para un viaje inaugural especial de cinco noches que incluye dos días en el mar y paradas en Nassau y Castaway Cay, un paraíso tropical privado reservado exclusivamente para los pasajeros de Disney Cruise Line. El 14 de junio de 2022, Disney Vacation Club ofrecerá un crucero de tres noches a Castaway Cay solopara miembros.

Luego de estas salidas, se alternarán los cruceros de tres y cuatro noches desde Puerto Cañaveral, aproximadamente a una hora en automóvil desde Walt Disney World Resort en Orlando, Florida. Estas travesías ofrecerán a las familias una nueva manera de experimentar la magia de Disney en el mar combinada con unas vacaciones tropicales en la playa.

El Disney Wish llevará a las familias a disfrutar del cielo azul y el sol de las Bahamas. En Nassau, los viajeros disfrutarán de impresionantes playas y actividades para todos los miembros de la familia mientras nadan, practican esnórquel, hacen compras y mucho más en este popular destino vacacional.En Castaway Cay, los huéspedes encontrarán una isla inmaculada completamente equipada para ladiversión y el relax en familia, desbordante de toques especiales de Disney.

En estas vacaciones realmente encantadoras, los huéspedes encontrarán todo lo que les encanta de un crucero de Disney, como entretenimiento deslumbrante, comidas de primera categoría, encuentros con personajes únicos y el servicio exclusivo de Disney, además de experiencias completamente nuevas a bordo del Disney Wish, como:

AquaMouse , la primera atracción de Disney en el mar que sumergirá a las familias en cortos

animados “The Wonderful World of Mickey Mouse” en un paseo sobre aguas turbulentas con

Mickey y Minnie.

· Arendelle : A Frozen Dining Adventure, la primera experiencia culinaria teatral con temática de

“Frozen” de Disney, donde los personajes favoritos se presentarán en vivo mientras los invitados

cenan.

· Worlds of Marvel , la primera aventura gastronómica cinematográfica de Marvel en el mundo,

donde los invitados jugarán un papel interactivo en una misión de Avengers llena de acción que

se desarrolla a su alrededor.

, la primera atracción de Disney en el mar que sumergirá a las familias en cortos animados “The Wonderful World of Mickey Mouse” en un paseo sobre aguas turbulentas con Mickey y Minnie. : A Frozen Dining Adventure, la primera experiencia culinaria teatral con temática de “Frozen” de Disney, donde los personajes favoritos se presentarán en vivo mientras los invitados cenan. , la primera aventura gastronómica cinematográfica de Marvel en el mundo, donde los invitados jugarán un papel interactivo en una misión de Avengers llena de acción que se desarrolla a su alrededor. Star Wars: Hyperspace Lounge, un bar de lujo diseñado como una sofisticada nave espacial

que viajará por el espacio y llevará a los huéspedes en un recorrido sinigual por una galaxia muy,

muy lejana.

Las reservaciones al público general abren el 27 de mayo de 2021 para cruceros en el Disney Wish de junio a septiembre de 2022. Los miembros del Castaway Club, Disney Vacation Club, Adventures by Disney Insiders y otros huéspedes selectos de Disney tendrán la oportunidad de realizar reservas anticipadas a partir del 17 de mayo. Para obtener más información, los visitants pueden ver la página Disney Wish Itineraries de disneycruise.com.

Te podría interesar: