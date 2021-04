Disneyland California abre sus puertas a más de un año de cierre tras la pandemia

(NOTICIAS YA).-La espera ha terminado para los fanáticos de Disneyland y Disney California Adventure en el sur de California, tras más de un año de cerrar sus puertas debido a la pandemia del coronavirus.

Los parques temáticos de Anaheim, que han estado cerrados desde marzo de 2020 debido a la pandemia, recibirán a los visitantes a partir de las 9 a.m., este viernes 30 de abril.

Por ahora, el parque solo permite visitantes del estado y opera con una capacidad limitada al 25% según las reglas de salud estatales. Se requieren reservaciones, los abrazos y apretones de manos con Mickey y otros personajes están prohibidos, y los famosos desfiles y espectáculos de fuegos artificiales se han dejado de lado para limitar la aglomeración.

Welcome back! Catch a glimpse inside the #Disneyland Resort to discover #MagicIsHere: https://t.co/EofNP5TYQ9 pic.twitter.com/xMf7QH0RU9

— Disneyland Resort (@Disneyland) April 30, 2021