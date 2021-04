¿Negaron el perdón de 10 años de mi pareja, podemos apelarlo?

(NOTICIAS YA).- El perdón es una de las herramienta migratoria que tienen las personas para no ser deportadas siempre y cuando califiquen, nuestro abogado José Pertierra nos brinda detalles sobre algunos casos en específico.

PREGUNTA UNO

Soy mexicano y residente permanente de Estados Unidos, logré la residencia a través de mi trabajo como cocinero, pero no me acuerdo de las fechas en las que trabajé anteriormente. Quiero hacerme ciudadano. ¿Usted cree que me afectaría no recordar las fechas?

RESPUESTA UNO

Si te dieron la residencia a través de tu trabajo, debes estar claro de tu historial de empleo antes de presentar la solicitud para la naturalización.

Las fechas que diste cuando te hiciste residente deben coincidir con las fechas que proporcionas ahora al naturalizarte.

Acuérdate que, para calificar de cocinero, tendrías que haber demostrado por lo menos dos años de educación culinaria o trabajo de cocinero antes de haber comenzado a trabajar con el patrón que te ayudó con los papeles.

Si las fechas no coinciden, Inmigración puede pensar que mentías cuando solicitaste tu residencia. Te aconsejaría que pidas una copia del expediente que tiene Inmigración sobre tu caso.

Lo haces a través de la ley de libre información, con un formulario llamado G-639. Inmigración te mandaría el expediente en forma digital y ahí encontrarás toda la información que necesitas para entonces preparar tu solicitud de naturalización. Buena suerte.

PREGUNTA DOS

Me llamo Adela. Soy salvadoreña, y estoy casada con un ciudadano de EU. Estamos consternados, porque Inmigración me ha negado el perdón al castigo de los 10 años.

Dice la carta que no hemos demostrado que mi esposo sufriría extremadamente si me mandan a El Salvador.

El pastor que lleva mi caso nos dijo que no se puede apelar esa decisión. Por favor, dígame que puedo hacer. No puedo regresar a El Salvador. Estoy embarazada, y me dijo el médico que doy a luz en julio.

RESPUESTA DOS

Adela, es verdad de que no puedes apelar la decisión del Servicio de Inmigración, pero puedes volver a pedir el perdón.

Especialmente ahora que estés a punto de dar a luz, debes alegar que la situación de ustedes cambió dramáticamente.

También debes añadir al perdón el tema del impacto que tiene la pandemia en las vidas de ustedes. Siempre le recomiendo a los que tramitan este perdón que pidan una evaluación psicológica del ciudadano (en este caso, tu esposo).

Mientras más complicada tiene la cabeza, mejor. Y el hecho de que lo diga un psicólogo tiene más peso que si lo dicen ustedes nada más.