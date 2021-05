Policía tras la pista de hombre de Conifer acusado de estrangular y casi matar a su esposa

(NOTICIAS YA).-Los agentes del Condado Jefferson están tras la pista de un hombre acusado de intentar matar a su esposa. Nathan Gustafson, de 44 años, está acusado de agredir y estrangular a su esposa y luego dejar la región en un viaje.

El ataque ocurrió en la casa de la pareja en Conifer el 19 de abril y la mujer por poco pierde la vida.

3 policías de Loveland despedidos por arrestar a mujer de 73 años con demencia

Los agentes dicen que Gustafson terminó saliendo del país para tomar unas vacaciones planificadas justo después del incidente. Nadie ha sabido nada de él desde entonces.

Gustafson es buscado por cargos de intento de asesinato y agresión. Si sabe dónde está, se le pide que llame a la línea de información de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson al 303-271-5612. También se pueden enviar pistas anónimas a Línea de Alto al Crimen de Denver al 720-913-7867.

