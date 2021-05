Sitios de vacunación en Nevada ¡Sin cita!

(NOTICIAS YA).-El Distrito de Salud del Sur de Nevada ofrecerá puntos de vacunación sin cita, si no puedes o no tienes tiempo para programar una cita, no dejes pasar esta oportunidad.

Sábado, 1 de mayo de 9 a.m. - mediodía

Omar Haikal Islamic Academy

485 E. Eldorado Ln., Las Vegas, NV 89123

Sábado, 1 de mayo de 9:30 a.m. - 3:00 p.m.

Bob Price Community Center

2050 Bonnie Ln., Las Vegas, NV 89156

Martes, 4 de mayo 2 p.m. - 6 p.m.

Church LV

3760 E. Sunset Rd., Las Vegas NV 89115

Miércoles, 5 de mayo 2 p.m. - 6 p.m.

Walnut Community Center

3075 N. Walnut Rd., Las Vegas NV 89115

Jueves, 6 de mayo 2p.m. -6 p.m.

Whitney Recreation & Senior Center

5712 E. Missouri Ave., Las Vegas NV 89122

Viernes, 7 de mayo 2 p.m. - 7 p.m.

The Crossing Church

7950 W. Windmill Ln., Las Vegas, NV 89113

La vacuna estará disponible para personas mayores de 16 años, y las vacunas Pfizer y Janssen estarán disponibles en estos lugares, hasta agotar existencias. Las vacunas COVID-19 son seguras, efectivas y gratuitas, y el Distrito de Salud insta a todas las personas elegibles a vacunarse.

Hasta la fecha, solo el 47 por ciento de la población elegible del Condado Clark ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19. Según el Plan de Cumplimiento y Mitigación Local aprobado por el Condado de Clark, una vez que el condado haya alcanzado el umbral del 60 por ciento, se eliminarán las restricciones de capacidad y distancia social para las empresas.

La guía actualizada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también advierte que las personas completamente vacunadas ya no necesitan usar cubiertas faciales al aire libre en lugares públicos a menos que estén en lugares concurridos. Más información sobre las actividades que son más seguras para las personas que están completamente inmunizadas está disponible en el sitio web del Distrito de Salud..

La información actualizada, los recursos y las ubicaciones de las clínicas adicionales están disponibles en el sitio web de COVID del Distrito de Salud en www.SNHD.info/covid. Los recuentos diarios de casos de COVID-19 están disponibles en el panel del Distrito de Salud en http: // covid. distrito de salud del sur de Nevada. org / cases /.