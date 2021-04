¿Utilizar el pasaporte de un familiar para entrar a EE.UU. puede cerrar las puertas a documentos legales?

(NOTICIAS YA).- Cada semana nuestro experto en inmigración resuelve las dudas de nuestros televidentes.

PREGUNTA UNO

Después de que murió mi hermano, utilicé su pasaporte y visa para entrar a Estados Unidos.

Él falleció el diciembre en el Perú de la COVID. Mi cuñada pidió a mi esposa en el 2007, y tengo entendido que yo estoy incluido en ese pedido con mi esposa.

¿Cree usted de que tenga problemas por la manera de haber entrado a EU?

RESPUESTA UNO

Claro que tendrás problemas. Usaste fraude para poder entrar a Estados Unidos, pretendiendo ser otra persona.

Debido al fraude cometido, necesitarás un perdón para que te den la residencia. Tu cuñada no te puede pedir el perdón.

Tendrías que esperar a que tu esposa se haga residente primero, y entonces pedir el perdón (waiver) que necesitas.

Para ganar el waiver, necesitarías demostrar que tu esposa sufriría extremadamente si tiene que vivir en Estados Unidos sin su príncipe azul.

También necesitarías demostrarle a Inmigración que te mereces una absolución, pese al pecado de haber entrado al país utilizando el pasaporte y la visa de tu difunto hermano. Fácil no es el caso.

PREGUNTA DOS

Soy cubano. Llegué hace tres años con una visa de visita para encontrarme con mi abuela en Miami.

Me quedé y al año siguiente me dieron la residencia. Tengo una novia venezolana. Ella también entró con visa en el 2015.

Nos queremos casar. Mi pregunta es: ¿tendría que esperar a hacerme ciudadano para pedir a mi esposa?

RESPUESTA DOS

Socio, cásate con la venezolana. La esposa de un cubano puede tramitar su residencia permanente sin tener que salir del país.

La ley de ajuste cubano ampara a los cubanos que hayan ingresado con visa o con parole, siempre y cuando han estado en Estados Unidos por más de un año.

Esa ley también ampara a los cónyuges e hijos de los cubanos, aunque éstos no sean cubanos. La clave es que hayan entrado con visa o con parole.

Tu esposa entró con visa hace más de un año. Si se casa contigo califica para un Green Card, a pesar de que ustedes se hayan casado después de tu entrada EU.

Lo único que tiene que probar es (a) que está casada con un cubano, y (b) que entró con visa hace más de un año. No importa que ella no sea cubana, y no importa cuando entró, con tal de que esté casada con un cubano.