Van en aumento robos a mano armada en Prince George's

(NOTICIAS YA).- El popular centro comercial Prince George's Plaza fue el escenario de un violento robo de auto a mano armada. La policía se encuentra tras la pista de dos sospechosos vinculados a este delito mientras que residentes hispanos exigen mano dura contra los ladrones.

Fue en el estacionamiento frente al Target en PG Plaza donde a punta de pistola dos sujetos le robaron el auto a un conductor encendiendo las alarmas de la comunidad pues en lo que van del año ya se han registrado más de 90 robos de vehículos a mano armada en el condado.

La policía de Hyattsville se encuentra tras la pista de dos sujetos acusados de amenazar a un conductor con una pistola, mientras salía de su auto, para que les entregara las llaves del vehículo y celular.

“Respondimos a la llamada de emergencia ayer a eso de las 5:45 de la tarde sobre el 3500 de la East-West Hwy. Los sujetos entre 19 y 21 años de edad huyeron hacia la Belcrest Road en el auto de la víctima, un Toyota Camry 2020 color gris", dijo Scott Dunklee, jefe de la policía del Condado de Prince George's.

Residentes de la zona expresaron sus preocupaciones ante este incremento.

“Me preocupa porque yo vengo sola siempre, voy al Target a comprar comida y cosas y vengo sola. A mi me preocupa eso. Qué pasó con la policía, la seguridad. A veces me da cosa y rabia nosotras como mujeres venimos acá solas y que puede pasar imagínese", comentó Johana López, cliente de PG Plaza.

El robo de vehículos continúa siendo una problemática latente en la región, en el condado de Prince George's en lo que va del año 93 conductores han sido despojados de sus autos.

En varias ocasiones los ladrones son adolescentes o menores de edad, un hecho triste según expresan estos vecinos de la zona.

“Es indignante que este pasando tanto de eso aquí a veces hasta los matan. Deberían de poner más seguridad”, opinó Domingo Lopez, residente de Prince George’s

“Demasiado alarmante ya ni a un supermercado o tienda uno ya no se siente seguro. Ya cuando salgo quiero salir rápido corriendo si no hay necesidad mejor no salgo. Siempre me fijo antes de entrar y salir porque aquí se miran muchas cosas así”, dijo Jahaira Castro, cliente de PG Plaza.

Autoridades le recomiendan a la comunidad practicar medidas de seguridad al acudir a estos sitios.

“Les pedimos que tomen en cuenta las siguientes recomendaciones: No pongan resistencia de los delincuentes y llamen al 9-1-1 de inmediato para reportar cualquier actividad sospechosa. No dejen su auto encendido y desatendido, nunca dejen las llaves dentro del vehículo y utilicen un dispositivo localizador de vehículos", enfatizó el jefe de policía Dunklee.

En Prince George 's el robo de autos es considerado un delito grave. Los ladrones podrían enfrentar hasta 30 años de cárcel. Para denuncias llame al 1-866-411-TIPS.