Gobernador de Tamaulipas pierde el fuero

La Cámara de Diputados por mayoría, votó a favor para retirarle el fuero al Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García de Vaca. La Sección Instructora de la Cámara Baja, solamente acreditó que el tamaulipeco tiene responsabilidad en el delito de defraudación fiscal, por no pagar los impuestos de la venta de un departamento en la Ciudad de México.

La sesión tuvo una duración de seis horas y fueron 302 votos a favor del desafuero, 134 en contra y 14 se abstuvieron de votar. Se le acusaba al gobernador de tres delitos, delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, solo se determinó por faltas de pruebas acusarlo y ser juzgado por este último, por la cantidad de 6 millones 511 pesos, que puede ser sancionado por una pena de 6 años máximo.

La decisión de la Cámara de Diputados fue aplaudida por políticos como Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien publicó “nada ni nadie” se encuentra por encima de la ley, por lo que todo acto de corrupción “debe llevarse hasta las últimas consecuencias”

Po otra parte, el Gobernador afirmó que las acusaciones que se le imputan son falsas, no tienen fundamento alguno y declara que no se han respetado sus derechos. Por medio de un mensaje en las redes sociales García Cabeza de Vaca, manifestó su descontento afirmando “Lo anterior, constituye una grave violación a mis derechos humanos de debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia, ya que no se me permite conocer las imputaciones en mi contra, defenderme de ellas y ofrecer datos de prueba para acreditar mi inocencia”,

García Cabeza de Vaca además de insistir en su inocencia, reiteró pedir tener una copia de todas las acusaciones que se le hacen.

Por su parte, el Presidente de México Andrés López Obrador aclaró: “Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse que no somos tapadera de nadie”

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al ya no gozar de la inmunidad que le daba el fuero, ya no existe ningún impedimento legal para poder ejercer judicialmente cualquier delito que exista en su contra.

Hasta el momento no se sabe con precisión si el Gobernador se encuentra en Tamaulipas o en su casa de McAllen.