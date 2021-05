2 muertos y 23 hospitalizados tras volcadura de bote en playas de San Diego

(NOTICIAS YA).-Dos personas murieron y 23 personas resultaron heridas después de que una embarcación se volcó en las aguas frente a Point Loma el domingo por la mañana, según el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego.

Las autoridades informaron que se realizaron esfuerzos de rescate cerca de la cuadra 200 de Catalina Boulevard alrededor de las 10:30 a.m., donde rescataron decenas de personas del mar.

Se sospecha que las personas dentro de la embarcación habían viajado en una panga, un bote utilizado por traficantes para traer personas ilegalmente a los Estados Unidos desde México.

@SDLifeguards and SDFD firefighters at Cabrillo Monument on the overturned vessel incident. 24 persons were on board. Many patients transported to hospitals. @USCG Fed Fire & many other agencies assisting. pic.twitter.com/jGbfnaRbJh

