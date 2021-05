3 muertos y 27 hospitalizados tras volcadura de bote en playas de San Diego

(NOTICIAS YA).-Tres personas murieron y 27 personas resultaron heridas después de que una embarcación se volcó y despedazó en las aguas frente a Point Loma el domingo por la mañana, según el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego.

Las autoridades informaron que se realizaron esfuerzos de rescate cerca de la cuadra 200 de Catalina Boulevard alrededor de las 10:30 a.m., donde rescataron decenas de personas del mar durante una posible operación de tráfico de personas.

Se sospecha que las personas dentro de la embarcación habían viajado en una panga, un bote utilizado por traficantes para traer personas ilegalmente a los Estados Unidos desde México.

@SDLifeguards and SDFD firefighters at Cabrillo Monument on the overturned vessel incident. 24 persons were on board. Many patients transported to hospitals. @USCG Fed Fire & many other agencies assisting. pic.twitter.com/jGbfnaRbJh

— SDFD (@SDFD) May 2, 2021