Al menos 3 muertos y 27 hospitalizados tras volcadura de bote en playas de San Diego

(NOTICIAS YA).-Al menos tres personas murieron y 27 personas resultaron heridas después de que una embarcación de 40 pies se volcó y despedazó en las aguas frente a Point Loma el domingo por la mañana, según el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego.

Las autoridades informaron que se realizaron esfuerzos de rescate cerca de la cuadra 200 de Catalina Boulevard alrededor de las 10:30 a.m., donde rescataron decenas de personas del mar durante una posible operación de tráfico de personas.

Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza dijeron que se sospechaba que el barco era parte de una operación de contrabando. “Todo indicio, desde nuestra perspectiva, es que se trataba de un buque de contrabando utilizado para introducir ilegalmente a los migrantes en los Estados Unidos”, dijo Jeff Stephenson, un agente supervisor de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

Photos taken at the scene of the boat incident today. 40’ cabin cruiser broke up along the rocks inside the surf line. The @SDLifeguards cliff rescue veh was used to extricate one patient up to street level. pic.twitter.com/lQ54UdBWBG

— SDFD (@SDFD) May 2, 2021