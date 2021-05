El Salvador: Nueva Asamblea Legislativa destituye al órgano judicial para colocar funcionarios afines a gobierno

(NOTICIAS YA).- El pasado uno de mayo, juramentó la nueva Asamblea Legislativa en El Salvador, conformada en su mayoría por partidos afines de gobierno Nuevas Ideas y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA por sus siglas en español), siendo su primer día laboral fueron destituidos todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al igual que el Fiscal General de la República, Raúl Melara.

Algo que el presidente de la República de El Salvador aplaudió, con un nuevo tweet.

Sin embargo las respuestas de la comunidad Internacional no se hicieron esperar, Antony Blinken, secretario de los Estados Unidos escribió:Hablé hoy con el presidente salvadoreño @NayibBukele para expresar serias preocupaciones sobre la decisión de ayer de socavar al más alto tribunal de El Salvador y al Fiscal General Melara. La gobernabilidad democrática requiere respetar la separación de poderes, por el bien de todos los salvadoreños.

Spoke today with Salvadoran President @NayibBukele to express serious concerns about yesterday’s move to undermine El Salvador’s highest court and Attorney General Melara. Democratic governance requires respecting the separation of powers, for the good of all Salvadorans.

