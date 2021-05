Incendio forestal de más de 5,000 acres provoca evacuaciones al este del condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Un gran incendio forestal provocado por el viento en la zona rural del este del condado de San Diego, creció a más de 5,180 acres este domingo y esta alrededor del 25% contenido, dijo Cal Fire San Diego el domingo por la tarde.

El incendio, que los funcionarios llamaron Southern Fire, estalló el sábado alrededor de las 4 p.m., en la cuadra 14000 de Great Southern Overland Stage Route, y obligó a unas 500 personas a evacuar en la pequeña comunidad de Shelter Valley a Agua Caliente, al este de Julian.

#SouthernFire [Update] Fire is currently 5,184 acres and 25% contained. Firefighters continue to improve containment line.

Fuertes vientos de 40 a 60 millas por hora azotaron el valle durante la noche, dice Cal Fire. Al menos tres edificios han sido destruidos por las llamas.

El Servicio Meteorológico Nacional dice que los vientos volverán a aumentar el domingo por la tarde y la noche con ráfagas de más de 35 millas por hora a veces.

Strong west winds will continue to impact the desert slopes and passes through this evening, including in the area of the #SouthernFire.

Winds will be most widespread this PM, affecting large part of the Coachella Valley. Watch for areas of blowing dust. #CAwx pic.twitter.com/9NcvyRufMU

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) May 2, 2021