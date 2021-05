Arrestan a hombre acusado de abuso lascivo contra una niña en Florida

(NOTICIAS YA).- Este lunes, la Oficina del Alguacil del condado Pinellas arrestó a un hombre acusado de abuso lascivo y lujurioso contra una niña menor de 12 años en Oldsmar.

La investigación contra Scott Konash, de 38 años, inició tras la denuncia de la víctima ante un investigador de la División de Investigación de Protección Infantil, en la que confesó que el hombre había abusado sexualmente de ella.

Luego de una intensa investigación y diferentes entrevistas en este caso, los detectives determinaron que este abuso ocurrió en diferentes oportunidades.

Finalmente, después de que las autoridades interrogaran este lunes a Scott Konash, se procedió a su arresto, bajo un cargo de abuso lascivo y lujurioso de un menor, siendo ingresado posteriormente a la cárcel del condado Pinellas.

La Oficina del Alguacil del condado Pinellas indicó que la identidad de la víctima no será revelada por ser una niña menor de 12 años y reafirmaron que la investigación sobre este caso continúa.

