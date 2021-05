Condado Boulder emite alerta para los conductores por caída de rocas en las carreteras

(NOTICIAS YA).-La Oficina del alguacil del Condado Boulder advirtió a los conductores sobre rocas que han caído sobre o cerca de la carretera en varios lugares del condado a medida que avanza otra fuerte tormenta primaveral.

La lluvia y el tiempo frío están provocando advertencias de deslizamientos de rocas en todo el estado, especialmente en las carreteras aledañas a las montañas. La oficina del alguacil pide a los conductores que tengan más cuidado de lo habitual debido a la caída de rocas.

Uno de los últimos deslizamientos tuvo lugar cerca de Evergreen, donde una roca bloqueó la mitad de la calzada.

“En términos generales, debes comenzar a prestar un poco más de atención cuando hay más humedad y más lluvia. Ahí es cuando comenzamos a ver un poco de esa tierra y lodo que puede aflojarse y hacer que algunas de esas rocas caigan y arrastren consigo otros escombros”, dijo el agente de la Patrulla Estatal de Colorado, Josh Lewis.

Los agentes estatales le dijeron a medios locales que los deslizamientos de rocas pueden ocurrir en casi cualquier lugar sin señales de advertencia.

Y por ello, el Condado Boulder emitió dicha advertencia debido a la cantidad de deslizamientos que tuvieron lugar en los últimos días y que ocurrieron en los siguiente lugares:

Reminder, this is anticipated to be an extended closure, likely into tomorrow. Check https://t.co/KGz4020URx for updates and alternate routes. pic.twitter.com/jBRvtsJ5MJ

Estos incidente ocurrieron a lo largo del Boulder Canyon Road, donde las temperaturas heladas, el hielo descongelándose y la lluvia causaron estragos en las laderas de las montañas.

“El gran problema que tenemos es cuando hay rocas en la calzada y la gente maneja demasiado rápido en las esquinas y se topa con una obstrucción inesperada en la calzada”, dijo el comandante de BCSO, Randy Wilber.

Wilber les pide a los conductores que conduzcan más despacio que de costumbre en las 'curvas ciegas', donde no se puede divisar el estado de la carretera.

También se les pide a los automovilistas que dejen suficiente espacio entre sus vehículos y otros automóviles, y que estén atentos a las áreas que aún permanecen congeladas alrededor incluso cuando se acerca el tiempo más cálido.

Hasta el momento no se han reportado cierres de carreteras.

We've had several reports of rocks falling onto roads or next to roads around the county. During spring weather, we often see this type of rockfall activity. Drivers on our canyon roads should use extra caution when driving. Be aware there may be road hazards caused by rocks.

— BoulderCountySheriff (@BldrCOSheriff) May 3, 2021