Fallece Carlos Romero Barceló, exgobernador de Puerto Rico

(NOTICIAS YA).- .Ha pasado a mejor vida Carlos Antonio Romero Barceló,el quinto gobernador electo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, quien también ocupó el cargo de Comisionado Residente en Washington, D.C. Don Carlos fue hospitalizado a mediados de marzo luego de sentirse débil. Su presión arterial y niveles de azúcar estaban muy bajos, según detallaron familiares en aquel entonces. El lider estadista de 88 años había sido hospitalizado en octubre de 2020 por una pulmonía bilateral como consecuencia de un fallo cardiaco. En ese momento estuvo hospitalizado 26 días.

El Partido Nuevo Progresista se pronunció al respecto:

Despedimos a Don Carlos Romero Barceló quién, junto a Don Luis A. Ferré, fue fundador de este partido. Un hombre y líder digno de admirar, un patriota y militante de la igualdad para Puerto Rico. Nuestro partido siempre estará agradecido con Romero Barceló.

Gracias por el legado que nos dejas a todos los progresistas. Te recordaremos como un gran defensor en la historia del Partido Nuevo Progresista. Fuiste y seguirás siendo un ejemplo para todos de que continuemos luchando por el ideal que nos une como pueblo, la igualdad para Puerto Rico como un estado de la gran nación americana. ¡Descansa en paz!

Don Carlos nació el 4 de septiembre de 1932 en San Juan. Cursó sus estudios primarios en la capital, y superiores en la Academia Phillips Exeter en New Hampshire, de donde se graduó en 1949. Cuatro años más tarde, se graduó de Yale University con una licenciatura en ciencias políticas y economía. Regresa a la isla donde estudia derecho en la Universidad de Puerto Rico. Se gradúa en 1956 y establece su bufete de abogado en la capital.

Con su primera esposa, Joan Dest, tuvo 2 hijos, Carlos y Andrés. Se divorció en 1966 y contrajo nupcias con Kathleen R. Donnelly, oriunda de Nueva York. De esa unión nacieron sus otros 2 hijos, Juan Carlos y Melinda Kathleen.

En 1965 inicia su carrera política y fue militante del Partido Estadista Republicano. Dos años más tarde, se une a Don Luis A. Ferré para fundar "Estadistas Unidos", agrupación que defendió la inclusión de la isla como estado de Estados Unidos. Poco después, funda el Partido Nuevo Progresista junto a Don Luis, quien gobernó Puerto Rico de 1969 a 1973.

Carlos Romero Barceló fue alcalde de San Juan entre 1969 y 1977. Pero tras la derrota en las urnas de "La Palma", como se le conoce al P.N.P., Romero Barceló asumió las riendas de la colectividad. Fue nominado como candidato a gobernador y resultó victorioso en 1976, cuando derrotó al entonces gobernador Rafael Hernández Colón, del Partido Popular Democrático. Fue reelecto en el '80, nuevamente ante su rival político, Rafael Hernández Colón. Aunque se le atribuyen importantes aciertos en el manejo del presupuesto y la disciplina fiscal durante un periodo de recesión, su gobierno logró un crecimiento económico limitado. Más aún, en el verano de 1978 se produjo un incidente que manchó la imágen del líder estadista. Dos personas que abogaban por la independencia de la isla fueron muertas a manos de la policia en el Cerro Maravilla, donde intentarían sabotear unas antenas de comunicación. Ese mismo día, el entonces gobernador fue puesto al día sobre lo ocurrido, y elogió la acción de la uniformada, tildándola como un acto heroico. El incidente del Cerro Maravilla, sumado al incierto panorama económico y a una tasa de desempleo de 23%, se tradujo en su derrota en las elecciones de 1984. No obstante, Romero Barceló no se consideraba derrotado, pues tal y como le dijo a un periodista la noche de las elecciones, una persona derrotada pierde el deseso de seguir luchando por aquello que cree. Ese no era Don Carlos.

Día de la toma de poseción de Don Carlos Romero Barceló como gobernador. Dos de enero de 1977

En 1989 lo eligen nuevamente como presidente del P.N.P., tras la derrota de la colectivdad en 1988; y en 1992 La Palma obtuvo un triunfo arrollador en las urnas. Romero Barceló fue elegido Comisionado Residente, revalidando al cargo cuatro años más tarde. En 2003, cuando el Dr. Pedro Rosselló anunció su candidatura para la gobernación, Don Carlos aspiró nuevamente a Comisionado Residente, pero fue derrotado en las primarias internas del PNP por Luis Fortuño.

Don Carlos luchó por la aprobación del Proyecto Young, que abogaba por un plebiscito avalado por el Congreso para resolver el estatus de la isla. Y hasta sus últimos días, defendió la igualdad de los puertorriqueños como ciudadanos de los Estados Unidos.

Familiares del exgobernador no han ofrecido detalles sobre las exequias fúnbres en honor al exgobernador Carlos Romero Barceló.