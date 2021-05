FBI recupera a niña de 12 años secuestrada en Chula Vista

(NOTICIAS YA).- El FBI localiza en el norte de California a una niña de 12 años que fue presuntamente raptada en Chula Vista, atraída a través de una nueva plataforma de juegos en línea; un peligro al que están más expuestos que nunca los más pequeños con el último año de educación en línea.

El reporte era de una joven que estaba en compañía de un hombre adulto que había conocido a través de una plataforma de juegos en línea.

"Los oficiales descubrieron que el sospechoso con la niña andaban en ruta a Oregon y utilizando esos detectives y también con la ayuda de FBI, CHP y otros departamentos, localizaron a la niña en el área de Stockton", explica David Arce, detective del Departamento de Policía de Chula Vista.

En un lapso de 8 horas alcanzaron a llegar hasta el otro lado de California. Autoridades detuvieron a Darrien Jenkins, de 19 años, por diversos cargos sexuales involucrando a una menor.

"Uno como padre piensa que es un juego de niños, como debería ser, pero hay adultos que buscan niños y lavarles el coco por medio de este jueguito, por los chats que hay ahí", comenta el padre de la víctima de manera anónima.

El padre reconoce que el último año ha sido especialmente difícil para estar al pendiente, por el tiempo que los jóvenes pasan detrás de una pantalla ahora con con clases a distancia durante la pandemia.

"Mientras pensamos 'oh, nuestros niños están seguros en casa con nosotros; eso puede dar a los padres un falso snetido de seguridad, porque ven a sus hijos sentados ahi en el sofá y dicen 'my hijo está en un lugar seguro, estan seguros en casa'. No siempre saben con quien está hablando ese niño, explica Callahan Walsh, defensor de derechos infantiles en el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados

En el año de pandemia registró un incremento de más del 25 por ciento en llamadas involucrando el secuestro de menores.

"Se conocieron usando el app, la aplicación que se llama Discord, ahí se comunicaron. La víctima se presentó como una adulta y ahí se comunicaron, hicieron un plan de reunirse aquí en chula vista y también hicieron el plan de regresar a Oregon"

La rapidez con que surgen plataformas en línea también abona al riesgo. Lo mejor para los padres es conversar con sus hijos sobre los peligros de conocer a extraños en línea; y estar al tanto de las aplicaciones y plataformas que sus hijos descargan.

"Un padre debería repasar y aprobar cualquier juego de un niño que descargue en su teléfono, antes de que el niño lo descargue." [...] "Es por ese medio que los niños están ahorita más solitarios y buscando más amistades vaya, en las redes. Y es el peligro que se genera últimamente.", recomienda el fiscal auxiliar del Distrito de San Diego, Flavio Nominati.