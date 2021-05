Personas vacunadas pueden dejar de usar el cubrebocas en algunos lugares

(NOTICIAS YA).-Dejar de usar la máscara cubrebocas es el anhelo de muchos ‘porque no puede uno respirar ni a gusto con eso y ya hace falta que me lo quiten’, dice Martha, habitante de Denver.

Para personas como Martha, el gobernador Jared Polis ha dado un respiro actualizando el mandato sobre el uso del cubrebocas en espacios interiores a nivel estatal en los condados que se encuentran en el nivel verde, es decir donde los casos de Covid-19 están bajo control, en estos lugares, no se requiere el uso de mascarillas en espacios interiores siempre y cuando al menos el 80 por ciento de ellas estén completamente vacunadas.

‘Significa que en estos lugares hemos llegado a lo que llamaríamos una pequeña inmunidad de rebaño’, explica el doctor Edwin Asturias, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Infantil de Colorado.

Pero hay personas como Irma quienes creen que no es momento de dejar de usar el tapabocas: ‘Todavía no, hasta que no termine la epidemia’.

Pero los expertos dicen que no hay que temer

‘Al tener la mayoría de personas inmunizadas en un mismo lugar, la posibilidad de transmisiones es muy baja’, agrega el doctor Asturias.

Pero, si bien la mayoría de los habitantes de Colorado no han sido inmunizados, el mandato establece que las empresas e instalaciones deben pecar de cautelosos, asumiendo que las personas que ingresan a su sitio, no están vacunadas, a menos que muestren pruebas.

Pero ¿cómo demostrar que ya recibió las inyecciones?

Mostrar la tarjeta de vacunación que recibió cuando le pusieron las inyecciones

Tómele una foto al certificado y muéstrela con su celular

También puede mostrar los registros de vacunación que otorga el estado.

Sin embargo esta orden tiene excepciones, en estos lugares aún debe usar el cubrebocas en todo momento:

Escuelas, supermercados, tiendas minoristas, sitios donde ofrecen servicios personales, gimnasios, centros de cuidado infantil, instalaciones gubernamentales orientadas al público, entornos de atención médica, y cárceles.

Presentarse falsamente a sí mismo como vacunado puede ponerlo a usted y a otras personas en riesgo de contraer Covid-19. El FBI recordó que usar credenciales falsas es un delito y puede ser punible.

Encuentre aquí todas las indicaciones de la orden: https://covid19.colorado.gov/mask-guidance