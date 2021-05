Restos humanos encontrados en el estómago de dos osos en Durango Colorado

Los osos fueron sacrificados de acuerdo con las directivas establecidas de CPW. La salud y la seguridad humanas es la máxima prioridad de la agencia, dijo CPW. Y explicaron a través de su cuenta de Twitter: "Cuando un oso lastima o consume a un ser humano, no podemos arriesgarnos a que algo así vuelva a suceder. Así que los sacrificamos de manera digna con eutanasia por la gravedad del incidente", CPW.

Once a bear injures or consumes humans, we will not risk the chance that this could happen to someone else. We humanely euthanize that bear because of the severity of the incident.

— CPW NE Region (@CPW_NE) May 3, 2021