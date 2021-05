Scripps Health es blanco de un ciberataque y afecta algunos pacientes

(NOTICIAS YA).-Un ciberataque dirigido al hospital Scripps Health durante el fin de semana, obligó al hospital a suspender el acceso a su portal en línea y posponer las citas para algunos pacientes.

En un comunicado, el sistema hospitalario dijo que detectó la brecha el sábado por la noche. No proporcionó detalles sobre el hackeo o si la información del paciente se había visto comprometida.

El proveedor suspendió el acceso a algunas de las aplicaciones de su sistema como resultado del ciberataque.

Scripps Health experienced an information technology security incident detected late on May 1, 2021. As a result of this, we suspended user access to our information technology applications related to operations at our health care facilities, including

