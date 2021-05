UTRGV hace más fácil el proceso de vacunación contra el virus del COVID 19

La Universidad UTRGV, está haciendo que las clínicas de vacunación contra el virus del COVID 19, sean más fáciles, de esta forma más gente podrá vacunarse y así los contagios irán disminuyendo. UT Health RGV pone a disposición de la comunidad, ponerse la vacuna el mismo día o cuando pueda durante toda la semana. Con esta medida se acelera el proceso de vacunación en el Valle dl Sur de Texas.

La Universidad por medio de su portal, anuncia que cualquier persona puede programar su cita directamente para ponérsela el mismo día o en la misma semana, eligiendo de esta manera un día y una hora que le funcione por así convenir a sus intereses.

Al llegar la vacuna al Valle, las autoridades de UT Health decidieron abrir dicho portal, donde hasta la fecha se han registrado más de 56,000 personas, en unas cuantas horas llegaba a la capacidad autorizada por la gran demanda que tuvo en los residentes, después se volvía a abrir y nuevamente se llenaba, pero ahora las cosas han cambiado ya que el interés por vacunarse esta disminuyendo, todavía hay personas que no han podido hacerlo por los horarios que no se acomodan a sus actividades, o personas que se rehúsan a pedir permisos para faltar a sus trabajos, es por eso que, UT Health decidió hacer más accesibles las clínicas de vacunación, paraque la gente pueda programar su cita sin problemas, ni alterar sus actividades.

El Dr. José Campo Maldonado expresó “ Había limitaciones en cuanto a las vacunas disponibles, eso con el tiempo ha ido cambiando, ahora en primer lugar hay más vacunas y obviamente muchas personas ya se han vacunado, también el proceso ha cambiado porque cuando estaba tan saturado el sistema, era muy difícil ofrecer ciertas opciones que están ahora disponibles”

La página de internet de la Universidad UTRGV esta disponible, puede llenar el formulario y programar la fecha de vacunación UTHEALTHRGV.ORG/VACCINE/ día y ubicación que sea más conveniente para vacunarse. En Brownsville habrá una clínica sin necesidad de registrarse.

El Dr. Michaek Dobbs dice “ Una vez que pasas ese nivel de demanda, llegas a un grupo que no necesariamente se opone a la vacuna, pero quizás no están pensando en eso… no creen que sea importante ponérsela, quizás gente que no quiere tomarse el tiempo de ir a ponérsela porque están ocupados, o piensan que no la necesitan y también hay gente que no se la quiere poner quizás porque no entienden cómo funciona una vacuna”

Las autoridades de salud del Valle de Texas, estiman que un 45% de la población ya se ha vacunado y siguen motivando a la comunidad para que se vacune, y pronto acabar con los contagios y alcanzar la inmunidad.