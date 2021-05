En riesgo personas de la tercera edad en Calexico

Personas de la tercera edad que habitan el conjunto de departamentos Luis Moreno en Calexico, estan en riesgo, ante la falta del elevador, así lo aprecian los familiares de los residentes que desde hace casi un mes solo cuentan con escaleras.

Al no tener el servicio de elevador los adultos mayores estan en riesgo de tener un accidente, esté problema tiene casi un mes.

A causa de la pandemia, muchos de los residentes no reciben a familiares, y esto significa que a falta de elevador muchos de los habitantes del segundo piso, no han bajado en las casi cuatro semanas que el elevador no funciona.

Es necesario que las autoridades atiendan el problema de la falta de elevador, los familiares de los habitantes de los departamentos temen por su seguridad.

(NOTICIAS YA).-