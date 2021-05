Falta de personal médico colapsa hospitales de Laredo

Las autoridades de salud pública en Laredo muestran gran preocupación, ya que los hospitales se encuentran en un punto crítico, están al límite de su capacidad y la falta de personal médico ha complicado que miles de personas sean atendidas a tiempo.

El Dr. Víctor Treviño autoridad de salud declara al respecto :” Tienen en uno de los hospitales once pacientes en la sala de emergencia, esperando ser admitidos, pero no hay donde ponerlos porque no hay personal de enfermería para atenderlos”

Las autoridades dicen que los pacientes más afectados, son aquellos que padecen una enfermedad de emergencia, que no están relacionadas al virus del COVID 19, ya que falta personal médico y también cuartos donde puedan ser atendidos

La falta de personal médico dicen las autoridades es debido a la pandemia y han solicitado al estado que manden refuerzos médicos, para poder atender a los pacientes en diferentes hospitales, pero no han recibido respuesta positiva de parte de las autoridades estatales.

“Idealmente debe de ser una enfermera para un máximo de seis pacientes, y la cantidad de enfermeras que hay ahorita es un poco más que eso, no se puede atender a más pacientes, cuando hay una enfermera para tantos pacientes. Pero desgraciadamente el estado dijo que este tipo de movimientos se debe cuando son casos de COVID” declaró el Dr. Víctor Treviño

Mucho personal médico como son las enfermeras se fueron a trabajar a otros lugares, por diferentes razones, una de ellas es porque el pago es superior al que perciben en Laredo y además, están los que no pudieron o no quisieron trabajar durante la pandemia.

Las autoridades dicen que seguirán trabajando para que el estado mande personal a los hospitales.