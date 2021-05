Los millennials se acercan a los 40 con más enfermedades crónicas

(NOTICIAS YA).- Los millennials mayores se acercan a los 40 años este 2021 y muchos llegarán a esa edad con enfermedades crónicas, muchas más que las que sufrieron generaciones anteriores.

Alrededor del 44 por ciento de los millennials mayores, nacidos entre 1981 y 1988, reportaron haber sido diagnosticados con al menos una condición de salud crónica, de acuerdo con un reciente estudio encabezado por CNBC Make It.

Por medio de la serie Middle-Aged Millennials, el medio explora como los millennials más grandes se convirtieron en adultos lidiando no solo con problemas de salud sino también con préstamos estudiantiles, salarios estancados y un aumento del costo de la vida en medio de una recesión y una pandemia.

La encuesta, realizada por The Harris Poll, incluyó a más de 4 mil adultos estadounidenses, de los cuales aproximadamente 830 se encuentran entre los 33 y los 40 años y la mayoría ya tienen al menos un diagnóstico por enfermedad crónica.

“La hipertensión, la diabetes y la obesidad impulsan mucho de eso”, señaló el doctor Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública.

La obesidad es una de las causas fundamentales en el aumento de enfermedades como la hipertensión, diabetes e incluso ciertos tipos de cáncer, de acuerdo con el doctor Benjamin.

Entre los millennials mayores que fueron encuestados, las migrañas, la depresión mayor y el asma son las tres afecciones más comunes, y junto a la diabetes tipo 2 y la hipertensión completan las cinco primeras.

Las enfermedades crónicas no solo están afectando la salud y la esperanza de vida de los millennials, también sus cuentas bancarias.

Las personas con al menos una afección crónica tienen el doble de gastos médicos que las que no tienen problemas médicos y quienes tienen dos enfermedades crónicas pueden llegar a gastar hasta cinco veces más.

Las personas menores de 65 años que tienen enfermedades del sistema circulatorio, como hipertensión arterial y afecciones cardíacas, gastan más de $1,500 al año de su bolsillo, en cambio alguien promedio sin una condición crónica paga solo $778 al año, según Kaiser Family Foundation.

“Al final del día, si estas tendencias continúan, entonces tendrá mayores costos de atención médica”, advirtió el doctor Benjamin a CNBC.

Y mientras los millennials envejecen, más diagnósticos podrían llegar después de que desaparezca la pandemia, luego de que las visitas al médico disminuyeron dramáticamente con las órdenes de aislamiento.

“A medida que la gente vuelva al médico, encontraremos cánceres que deberían haberse detectado antes, encontraremos personas que no recibieron sus vacunas, encontraremos la diabetes que no fue diagnosticada porque no estaban en el médico”, destacó el doctor Benjamin.