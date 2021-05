¡Ola de calor en Florida Central! se esperan las temperaturas más altas en lo que va de año

(NOTICIAS YA).- Si creías que ayer el día fue caluroso, prepárate: hoy martes, 4 de mayo, se espera que las temperaturas medias estén en los 90 grados Fahrenheit prácticamente todo el día. Eso sí, dependiendo de la zona habrá chubascos intermitentes.

A lo largo de la historia, en estas fechas, la temperatua media registrada en Orlando es de 86 grados. Ayer, Sanford alcanzó la temperatura máxima histórica de 95 grados, algo que tamibén había sucedido en 2002, 1990 y 1953.

Sanford has tied their record high for the day of 95°, which was also set in 2002, 1990, and 1953 #FLwx

También ayer, 3 de mayo, el mercurio en Orlando subió hasta los 94, en Kissimmee 93 igual que en Kenansville. Más hacia el este, en Titusville y en Daytona Beach la temperatura alcanzó los 91 grados.

Por la noche se espera que las mínimas seav de 70 grados Fahrenheit. Mañana miércoles el pronóstico será similar.

El jueves, hay más pobabilidades de lluvias en la región pero las máximas también rondarán los 90 grados.

Día de la Madre

Este año el Día de la Madre es el domingo, 9 de mayo. Las buenas noticias son que el día estará mayormente soleado y las temperaturas máximas ascenderán hasta los 90 grados. Sin embargo, no se esperan lluvias.

It's May the Fourth - the day to celebrate some galactic heroes! That's right, they use the force of dedication to report observations every day to help protect the galaxy (well their communities at least).

Thank you to all weather observers! Your service is unmatched! pic.twitter.com/o7bFcGsKQm

— NWS Melbourne (@NWSMelbourne) May 4, 2021