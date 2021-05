Por qué Jimmy y Rosalynn Carter lucen como enanos junto a los Biden

(POLÍTICA YA). – ¿Acaso son los Biden gigantes? ¿O será que los Carter se han encogido?

Esas fueron las primeras preguntas que surgieron tras una foto publicada por la Fundación Carter que muestra a Joe y Jill Biden junto a Jimmy y Rosalynn Carter.

En la imagen, el presidente Biden y la primera dama se arrodillan junto a sus predecesores en la Casa Blanca, durante un viaje que hicieron a Atlanta, Georgia la semana pasada.

"¡Nos complace compartir esta maravillosa foto de la visita de @POTUS y @FLOTUS para ver a los Carters en Plains, Georgia!" dice el título. "¡Gracias Presidente y Sra. Biden!", decía el tuit con la foto de el Centro Carter.

We’re pleased to share this wonderful photo from the @POTUS and @FLOTUS visit to see the Carters in Plains, Ga.!

Thank you President and Mrs. Biden! pic.twitter.com/QcA33iUev4

— The Carter Center (@CarterCenter) May 4, 2021